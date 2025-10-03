Home Local News ART-O-WEEN WILL BE FINAL ARTWALK OF THE YEAR

Woody Gottburg
THE FINAL ARTWALK OF 2025 TAKES PLACE NEXT THURSDAY IN SIOUX CITY.

ART CENTER DIRECTOR TODD BEHRENS SAYS ART-O-WEEN, WILL HAVE A TRICK OR TREAT TYPE OF THEME FOR OCTOBER 9TH PARTICIPANTS:

BEHRENS SAYS THE EVENT IS A COLLABORATION BETWEEN THE ART CENTER AND FOUR DOWNTOWN ART GALLERIES.

PARTICIPANTS WILL START AT THE ART CENTER, WHICH HAS A NEW EXHIBIT ON DISPLAY:

THERE WILL BE LIGHT FOOD AND BEVERAGES AT EVERY STOP.
THE ARTWALK IS FREE AND TAKES PLACE THURSDAY, OCTOBER 9, FROM 5:30-8 P.M.

