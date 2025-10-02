SIOUX CITY FILM FESTIVAL TO OPEN IN RE/MAX THEATER THURSDAY EVENING

SIOUX CITY’S INTERNATIONAL FILM FESTIVAL GETS UNDERWAY IN DOWNTOWN SIOUX CITY THURSDAY EVENING, BUT IN A DIFFERENT LOCATION THAN PLANNED.
THE PROMENADE CINEMA WAS TO HOST THE FESTIVAL THROUGH THE WEEKEND, BUT WAS ABRUPTLY CLOSED WITH THE LOCKS CHANGED WEDNESDAY IN A RENT DISPUTE BETWEEN THE LANDLORD AND THE THEATER.
FILM FESTIVAL SPOKESMAN GREGORY GILES SAYS THURSDAY NIGHT’S OPENING WILL NOW BE HELD IN THE FORMER RIVIERA THEATER BUILDING ON 4TH STREET:
FILM1 OC……OLD RIVIERA THEATER. :21
TONIGHTS 7:30 SHOWING IS FREE TO THE PUBLIC:
FILM2 OC…90 MINUTE MOVIE. :11
GILES SAYS TALKS BETWEEN THE LANDLORD AND THE THEATER HAVE BEEN GOING ON ALL DAY, AND THEY HOPE TO HAVE THE PROMENADE REOPENED FOR THE FESTIVAL FRIDAY THROUGH SUNDAY.
KSCJ file photo