MAURICE RESIDENT PLEADS GUILTY TO FEDERAL IMMIGRATION CHARGE

A MEXICAN MAN WHO GAVE A FAKE NAME WHEN HE WAS ARRESTED FOR DRUNK DRIVING IN NORTHWEST IOWA HAS PLEADED GUILTY TO ILLEGALLY RE-ENTERING THE COUNTRY.
FORTY-NINE-YEAR-OLD JESUS BANUELOS-LEPE HAD BEEN LIVING IN THE SMALL TOWN OF MAURICE WHEN HE WAS ARRESTED FOR DRUNK DRIVING IN SIOUX COUNTY IN JULY.
PROSECUTORS SAY HE’S BEEN DEPORTED FIVE TIMES AND HAD A 2007 FELONY CONVICTION IN OREGON FOR TRANSPORTING AN ILLEGAL ALIEN.
HE’S CURRENTLY IN THE CUSTODY OF U.S. MARSHALS AND COULD BE SENTENCED TO UP TO 10 YEARS IN A FEDERAL PRISON.