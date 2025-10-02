MANY GOP FEDERAL OFFICIALS REFUSING A PAYCHECK UNTIL SHUTDOWN ENDS

SOUTH DAKOTA CONGRESSMAN DUSTY JOHNSON HAS JOINED IOWA’S RANDY FEENSTRA IN SAYING HE WON’T TAKE A PAYCHECK UNTIL THE GOVERNMENT SHUTDOWN ENDS.
JOHNSON CALLS THE SHUTDOWN “STUPID.”
IOWA’S OTHER THREE REPRESENTATIVES AND ALL OF NEBRASKA’S U.S. SENATORS AND REPRESENTATIVES ARE ALSO GIVING UP THEIR PAY.
SOUTH DAKOTA GOVERNOR LARRYRHODEN SAYS THE STATE IS PREPARED FOR NOW, WITH PARKS LIKE MOUNT RUSHMORE STAYING OPEN.
THAT STATEMENT COMES AFTER THE COALITION TO PROTECT AMERICA’S NATIONAL PARKS AND THE ASSOCIATION OF NATIONAL PARK RANGERS SENT A JOINT LETTER TO U.S. SECRETARY OF THE INTERIOR DOUG BURGUM TO CLOSE AMERICA’S NATIONAL PARKS WHILE THE GOVERNMENT SHUTDOWN IS UNDERWAY.
ABOUT ELEVEN-AND-A-HALF THOUSAND FEDERAL WORKERS IN SOUTH DAKOTA ARE AFFECTED BY THE SHUTDOWN.
