FILM FESTIVAL TO REMAIN AT RE/MAX CITY CENTRE ALL WEEKEND

THE SIOUX CITY INTERNATIONAL FILM FESTIVAL WAS LEFT SCRAMBLING AFTER THE VENUE WHERE THEY HOST THE EVENT CLOSED UNEXPECTEDLY WEDNESDAY.
A NOTE ON THE PROMENADE CINEMA’S DOOR SAID THE LANDLORD TOOK POSSESSION OF THE BUILDING BECAUSE THE TENANT DIDN’T PAY RENT.
THURSDAY NIGHT’S OPENING WAS MOVED TO THE RE/MAX CITY CENTRE BUILDING, WHICH HOUSES THE FORMER RIVIERA THEATER BUILDING ON 4TH STREET:
FILM FESTIVAL PRESIDENT LESLIE WERDEN SAID AT A THURSDAY AFTERNOON NEWS CONFERENCE THAT THEY WERE TOLD THE PROMENADE WOULD REOPEN FRIDAY AND HOST THE FINAL THREE DAYS OF FESTIVAL EVENTS:
UNFORTUNATELY THEY FOUND OUT LATER THURSDAY NIGHT THAT AN AGREEMENT BETWEEN THE PROMENADE AND THE LANDLORD STILL WASN’T FINALIZED.
THE FILM FESTIVAL WILL NOW REMAIN AT THE RE-MAX CITY CENTER THROUGH SUNDAY AND WILL SHOWCASE A COMPETITION OF AROUND 60 INDEPENDENT SHORT FILMS IN VARIOUS CATEGORIES.