BIRD FLU FOUND IN CALHOUN COUNTY TURKEY FLOCK

THE IOWA DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND THE U.S.D.A HAVE DETECTED A CASE OF HIGHLY PATHOGENIC AVIAN INFLUENZA IN A COMMERCIAL TURKEY FLOCK IN CALHOUN COUNTY.
THIS IS IOWA’S EIGHTH DETECTION OF H5N1 HPAI WITHIN DOMESTIC BIRDS IN 2025, BUT THE FIRST IN SEVERAL WEEKS.
IOWA POULTRY PRODUCERS AND BACKYARD FLOCK OWNERS SHOULD BOLSTER THEIR BIOSECURITY PRACTICES AND PROTOCOLS TO PROTECT THEIR FLOCKS.
PRODUCERS OR THOSE WITH BACKYARD FLOCKS SHOULD CONTACT THEIR VETERINARIAN IMMEDIATELY IF THEY THINK ANY OF THEIR BIRDS MAY BE INFECTED.
GOVERNOR KIM REYNOLDS HAS AUTHORIZED A DISASTER PROCLAMATION FOR CALHOUN COUNTY EFFECTIVE IMMEDIATELY THROUGH NOVEMBER 1ST.
THE PROCLAMATION ALLOWS STATE RESOURCES FROM IOWA HOMELAND SECURITY, THE IOWA DEPARTMENT OF AGRICULTURE AND OTHER AGENCIES TO ASSIST.
THE RECENT HPAI DETECTIONS DO NOT PRESENT AN IMMEDIATE PUBLIC HEALTH CONCERN, AND IT REMAINS SAFE TO EAT POULTRY PRODUCTS.
file photo