RICKETTS CANCELS CASEWORK STAFF MOBILE OFFICE HOURS DUE TO SHUTDOWN

NEBRASKA OFFICIALS ARE REACTING TO THE SHUTDOWN OF PARTS OF THE FEDERAL GOVERNMENT.
THE SHUTDOWN BEGAN AT MIDNIGHT AFTER A BILL TO EXTEND FEDERAL FUNDING FOR SEVEN WEEKS FAILED IN THE U.S. SENATE.
CONGRESSMAN ADRIAN SMITH SAYS THE SHUTDOWN WAS AVOIDABLE, WHILE SENATOR PETE RICKETTS SAYS DEMOCRATS VOTED AGAINST A CLEAN CONTINUING RESOLUTION THAT WOULD HAVE FUNDED GOVERNMENT FOR SEVEN WEEKS.
RICKETTS SAYS BECAUSE OF THE SHUTDOWN, HIS CASEWORK STAFF WILL NOT BE ABLE TO CONTINUE MOBILE OFFICE HOURS IN SEVERAL CITIES AROUND THE STATE.
THAT INCLUDES SOUTH SIOUX, WAYNE AND NORFOLK.
