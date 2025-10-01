LOCAL PERSPECTIVES TO BE SHOWN AT SC ART CENTER

A NEW EXHIBITION OF WORKS BY SIOUXLAND ARTISTS IS ABOUT TO DEBUT AT THE SIOUX CITY ART CENTER.
CURATOR CHRISTOPHER ATKINS SAYS A FREE OPENING RECEPTION OF “LOCAL PERSPECTIVES” TAKES PLACE THIS THURSDAY, OCTOBER 2ND.
ATKINS SAYS THE ARTWORKS REFLECT THE DIVERSE PRACTICES, VIEWPOINTS, AND EXPERIENCES THAT SHAPE OUR LOCAL ARTS COMMUNITY;
HE SAYS THE ARTWORKS INCLUDE A VARIETY OF FORMATS:
THE FREE OPENING RECEPTION IS THURSDAY FROM 5PM-7PM WITH AN AWARD PRESENTATION IN THE LECTURE HALL AT 6 P.M.
LOCAL PERSPECTIVES WILL BE ON DISPLAY AT THE SIOUX CITY ART CENTER THROUGH FEBRUARY 8TH.