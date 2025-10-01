BIG BROTHERS TOUR OF HOMES TO SHOWCASE DAKOTA DUNES

DAKOTA DUNES IS THE FEATURED AREA FOR THIS YEAR’S BIG BROTHERS BIG SISTERS OF SIOUXLAND HOLIDAY TOUR OF HOMES.
EXECUTIVE DIRECTOR CIARRA PRATHER SAYS THIS IS THE 15TH YEAR BIG BROTHERS BIG SISTERS HAS TAKEN PART IN THE FUNDRAISER:
ONE OF THOSE SHOWCASED HOMES BELONGS TO MICHELLE AND DR. WADE LUKKEN.
MICHELLE HAS BEEN A LONG TIME MENTOR AND SUPPORTER OF BIG BROTHERS AND SISTERS:
PRATHER SAYS EACH OF THE HOMEOWNERS HAD AN INTERIOR DESIGNER WORK WITH THEM ON HOLIDAY THEMED DISPLAYS:
TICKETS FOR THE TOUR OF HOMES ARE ON SALE NOW ONLINE AT http://bigbrothersbigsisters.com
TOURS WILL RUN FROM THURSDAY, NOVEMBER 20, THROUGH SATURDAY, NOVEMBER 22, WITH 12 TOURS OFFERED DAILY.
EACH TOUR LASTS APPROXIMATELY THREE HOURS, WITH ALL TOURS STARTING AND ENDING AT THE HOLIDAY INN, LOCATED AT 885 COTTONWOOD LANE IN DAKOTA DUNES.