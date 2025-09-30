ROBERTS RESIGNS AS DES MOINES SUPERINTENDENT

THE DES MOINES PUBLIC SCHOOL SUPERINTENDENT WHO IS CURRENTLY IN THE WOODBURY COUNTY JAIL AFTER BEING ARRESTED BY IMMIGRATION AGENTS LAST FRIDAY IS FIGHTING A DEPORTATION ORDER — BUT NOT HIS DISMISSAL FROM DES MOINES PUBLIC SCHOOLS.
ALFREDO PARRISH IS AN ATTORNEY WORKING ON IAN ROBERTS’ IMMIGRATION CASE.
THE DES MOINES SCHOOL BOARD GAVE ROBERTS UNTIL NOON TUESDAY TO PROVIDE DOCUMENTS PROVING HE IS ELIGIBLE TO WORK IN THE U.S. OR HE WOULD BE FIRED.
IN THE LETTER ANNOUNCING HIS IMMEDIATE RESIGNATION, ROBERTS SAID HE DID NOT WANT TO DISTRACT THE BOARD, EDUCATORS AND STAFF FROM FOCUSING ON EDUCATING THE DISTRICT’S STUDENTS.
PARRISH CONFIRMED ROBERTS WAS BORN IN GUYANA IN 1970, BUT DECLINED TO SAY WHETHER ROBERTS HAD APPLIED FOR U.S. CITIZENSHIP.
PARRISH WAS ASKED WHY ROBERTS CLAIMED TO BE A U.S. CITIZEN AND PRESENTED A SOCIAL SECURITY CARD WHEN HE WAS FILLING OUT THE PAPERWORK TO BE PAID BY DES MOINES SCHOOLS.
IN MAY OF 2024, A FEDERAL JUDGE ISSUED A DEPORTATION ORDER FOR ROBERTS AND AN APPEAL TO REOPEN HIS CASE WAS REJECTED EARLIER THIS YEAR.
PARRISH SAYS ROBERTS THOUGHT EVERYTHING WAS O.K. AND THAT HIS CASE WAS RESOLVED IN APRIL.
A LETTER PARRISH RELEASED TO MEDIA FROM A PARTNER IN A PASADENA, TEXAS, LAW FIRM INDICATED THE CASE HAD “REACHED A SUCCESSFUL RESOLUTION.”
PARRISH SAYS ROBERTS’ NEW LEGAL TEAM HAS FILED A MOTION TO BLOCK HIS IMMEDIATE DEPORTATION AND THEY WILL SEEK TO REOPEN ROBERTS’ IMMIGRATION CASE.
PARRISH INDICATED THE CASE HAD BEEN IN THE COURT SYSTEM FOR SEVERAL YEARS AND IT DOES NOT APPEAR PRESIDENT TRUMP HAD ANY ROLE IN PRESSING FOR ROBERTS’ ARREST.
THE DEPORTATION ORDER WAS ISSUED DURING THE BIDEN ADMINISTRATION.
THE DES MOINES PUBLIC SCHOOLS SUPERINTENDENT WAS BEING PAID JUST OVER 300-THOUSAND DOLLARS BY THE SCHOOL DISTRICT WHEN HE WAS DETAINED BY ICE.
AN EMPLOYMENT CONTRACT FOR IAN ROBERTS IS AVAILABLE TO SEE ON THE DISTRICT WEBSITE.
IN ADDITION TO HIS BASE SALARY LAST YEAR OF 270-THOUSAND DOLLARS, THE DISTRICT ALSO PROVIDED ROBERTS A TAX SHELTERED ANNUITY OF 14-PERCENT OF HIS SALARY.
THERE WAS ALSO A 600-DOLLAR A MONTH CAR ALLOWANCE AND A CELL PHONE.
THE CONTRACT ALSO SAYS ROBERTS WAS GIVEN 25 VACATION DAYS.
Radio Iowa contributed