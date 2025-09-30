GRASSLEY CONCERNED OVER GOVERNMENT SHUTDOWN

THE FEDERAL GOVERNMENT FACEs A WIDESPREAD SHUTDOWN AT MIDNIGHT TUESDAY NIGHT.
IT’S DUE TO A PARTISAN IMPASSE OVER SPENDING AND HEALTH CARE.
REPUBLICAN IOWA SENATOR CHUCK GRASSLEY SAYS “DEMOCRATS ARE HOLDING THE SENATE HOSTAGE.”
HE SAYS REPUBLICANS WANT A CLEAN CONTINUING RESOLUTION, AN AGREEMENT THAT KEEPS FEDERAL SPENDING EXACTLY THE SAME FOR A GIVEN PERIOD OF TIME, WITH NOTHING ADDITIONAL TACKED ON;
SHUTDOWN8 OC……….TO VOTE FOR IT. :09
GRASSLEY SERVES ON THE SENATE FINANCE COMMITTEE WHERE SEPARATE NEGOTIATIONS WERE GOING TO BE HELD ON EXTENDING AFFORDABLE CARE ACT SUBSIDIES, WHICH WILL EXPIRE DECEMBER 31ST.
THOSE TALKS HAVEN’T MATERIALIZED.
GRASSLEY ACCUSES DEMOCRATS OF TRYING TO ATTACH A WIDE ARRAY OF PARTISAN FUNDING ITEMS TO THE NATIONAL BUDGET THAT WOULD COST MORE THAN ONE-TRILLION DOLLARS.
THE FEDERAL FISCAL YEAR ENDS AT MIDNIGHT TUESDAY.
THE FEDERAL FISCAL YEAR ENDS AT MIDNIGHT TUESDAY.
THERE HAVE BEEN TEN GOVERNMENT SHUTDOWNS SINCE 1980, ONLY THREE IN THE PAST QUARTER CENTURY.