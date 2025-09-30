FEENSTRA WON’T ACCEPT PAY IF GOVERNMENT SHUTS DOWN

REPUBLICAN IOWA CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA SAYS HE WILL FORGO HIS CONGRESSIONAL PAY DURING A GOVERNMENT SHUTDOWN.
HE RELEASED A STATEMENT SAYING “ON SEPTEMBER 19TH, HE VOTED TO KEEP THE GOVERNMENT OPEN AND PREVENT A SHUTDOWN THAT WOULD HURT SENIORS, VETERANS, AND SMALL BUSINESSES.
HE SAYS THIS RESPONSIBLE APPROACH ENSURES THAT WE CAN CONTINUE THE APPROPRIATIONS PROCESS, PROPERLY STEWARD TAXPAYER DOLLARS, AND CUT WASTEFUL GOVERNMENT SPENDING FROM THE FEDERAL BUDGET.”
FEENSTRA SAYS “REGRETTABLY, DEMOCRATS HAVE DECIDED THAT, UNLESS THEY CAN SPEND AN ADDITIONAL $1.5 TRILLION IN TAXPAYER DOLLARS AND GIVE FREE HEALTHCARE TO ILLEGAL IMMIGRANTS, THEY WILL SHUT DOWN THE GOVERNMENT.
HE SAYS “SHOULD THE DEMOCRATS SHUT DOWN THE GOVERNMENT, HE WILL NOT ACCEPT A PAYCHECK UNTIL A RESOLUTION IS REACHED.”