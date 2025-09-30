Home Local News DRIVER IN I-29 ROLLOVER ACCIDENT SUCCUMBS TO INJURIES

SIOUX CITY POLICE SAY THE DRIVER OF THE 2025 CHEVY EQUINOX, THAT WAS INVOLVED IN A SINGLE VEHICLE ROLLOVER ACCIDENT MONDAY AFTERNOON HAS DIED FROM HIS INJURIES.

POLICE SAY 30-YEAR-OLD CONNOR SCHLOTFELDT OF GRAND ISLAND NEBRASKA WAS DRIVING NORTH ON INTERSTATE 29 AROUND 2:30 PM WHEN THE VEHICLE WENT OUT OF CONTROL AND ROLLED INTO THE SOUTHBOUND LANES, BLOCKING TRAFFIC NEAR MILE MARKER 140.

SCHLOTFELDT, THE ONLY OCCUPANT OF THE VEHICLE, WAS TAKEN TO A LOCAL HOSPITAL WHERE HE LATER SUCCUMBED TO HIS INJURIES.

