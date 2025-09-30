AN EVENING OF CULTURE FOR WINNEBAGO’S HEALTH FOUNDATION

AN “EVENING OF CULTURE” TO BENEFIT THE WINNEBAGO HEALTH FOUNDATION WILL TAKE PLACE THIS FRIDAY EVENING AT COUNTRY CELEBRATIONS IN SIOUX CITY.
LINDA SANTI IS THE PLANNING AND DEVELOPMENT MANAGER OF THE WINNEBAGO HEALTH FOUNDATION:
SANTI SAYS THE FUNDRAISER IS AIMED AT A SPECIAL PROGRAM THAT’S PART OF THE MASTER FACILITIES PLAN FOR WINNEBAGO HEATHCARE:
IT WILL BE A NIGHT FILLED WITH DELICIOUS NATIVE FOOD & DRINK, AS WELL AS ENTERTAINMENT AND AN AUCTION;
SANTI SAYS TICKETS ARE AVAILABLE IN ADVANCE AND ARE EASY TO PURCHASE ONLINE:
THE EVENING OF CULTURE IS THIS FRIDAY FROM 6PM – 10PM AT COUNTRY CELEBRATIONS LOCATED AT 5606 HAMILTON BOULEVARD IN SIOUX CITY.