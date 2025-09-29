VICTIM OF FATAL STABBING IDENTIFIED

SIOUX CITY POLICE HAVE IDENTIFIED THE VICTIM OF THE HOMICIDE THAT OCCURRED LAST FRIDAY SEPTEMBER 26TH IN THE 600 BLOCK OF 14TH STREET AS 32-YEAR-OLD NARCISSE WOOD JR. OF SIOUX CITY.
27-YEAR-OLD RICARDO RAMIREZ OF SIOUX CITY HAS BEEN CHARGED WITH FIRST DEGREE MURDER IN THE CASE.
COURT DOCUMENTS STATE THAT RAMIREZ AND WOOD JR. WERE IN A VERBAL ARGUMENT WHEN RAMIREZ ALLEGEDLY PRODUCED A KNIFE AND STABBED WOOD JR. IN THE CHEST WHILE WOOD WAS SITTING ON AN OUTDOOR RETAINING WALL.
POLICE AND FIRE RESCUE WERE CALLED TO THE SCENE AND WOOD JR. WAS TAKEN TO UNITY POINT HOSPITAL WHERE HE DIED FROM HIS INJURIES.
RAMIREZ WAS LOCATED AND ARRESTED SATURDAY.
HE IS BEING HELD AT THE WOODBURY COUNTY JAIL ON ONE MILLION DOLLARS BOND