SIOUX CITY TO HOST STATE LIBRARY ASSOCIATION CONFERENCE

SIOUX CITY WILL HOST THE IOWA LIBRARY ASSOCIATION’S STATE CONFERENCE THIS WEEK.
HELEN RIGDON, DIRECTOR OF THE SIOUX CITY PUBLIC LIBRARIES, SAYS SHE’S BEEN WORKING SINCE 2018 TO HAVE THE STATE HOST THEIR YEARLY CONFERENCE HERE, SOMETHING THAT HASN’T HAPPENED FOR AT LEAST 15 YEARS:
RIGDON SAYS LIBRARIANS FROM AROUND THE STATE WILL BEGIN ARRIVING AT THE SIOUX CITY CONVENTION CENTER WEDNESDAY WITH A COUPLE OF ACTIVITIES SET FOR LATE AFTERNOON AND EVENING::
RIGDON SAYS THE SIOUX CITY PUBLIC LIBRARIES AS WELL AS THE LE MARS LIBRARY WILL BE CLOSED THURSDAY SO ALL STAFF MAY ATTEND THE CONFERENCE:
SHE SAYS THIS WILL BE A GREAT OPPORTUNITY FOR LIBRARIANS AROUND THE STATE TO COMPARE PROGRAMS AND IDEAS:
FRIDAY THE CONFERENCE WRAPS UP WITH BUSINESS MEETINGS AND OTHER SESSIONS.