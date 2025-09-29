SAFE PLACE TO HOLD DOMESTIC VIOLENCE VIGIL

OCTOBER IS DOMESTIC VIOLENCE AWARENESS MONTH.
TO BRING LOCAL AWARENESS, SAFE PLACE WILL HOST A VIGIL THIS THURSDAY, OCTOBER 2ND FROM 6-7PM AT THE HO-CHUNK CENTER ATRIUM IN SIOUX CITY.
THE THEME IS ‘WITH SURVIVORS, ALWAYS.’ AS A CALL TO ACTION FOR THOSE COMMITTED TO ADVOCATING FOR SURVIVORS’ NEEDS AND RIGHTS.
IT ALSO SERVES IN REMEMBERING THOSE LOST TO DOMESTIC VIOLENCE.
SPEAKER, TAFFY ZOELLE WILL TALK ABOUT THE LOSS OF HER FAMILY’S ELDEST DAUGHTER, SARAH ANNE ZOELLE TO DOMESTIC VIOLENCE.
THERE WILL BE ALSO BE A VIGIL WALK.
SAFEPLACE SERVES 21 COUNTIES IN THE TRI-STATE AREA.
ALL SERVICES ARE FREE AND CONFIDENTIAL.
IF YOU NEED OR WANT HELP, CALL THE 24-HOUR TOLL-FREE CRISIS LINE AT 1-800-982-7233