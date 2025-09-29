ONE INJURED IN I-29 ROLLOVER NEAR SGT. BLUFF (Update)

ONE PERSON WAS INJURED IN A ONE VEHICLE ACCIDENT MONDAY AFTERNOON NEAR SGT. BLUFF.
SIOUX CITY POLICE SAY THE ONE VEHICLE ROLLOVER HAPPENED AROUND 2:30 PM NEAR MILE MARKER 140 IN THE NORTHBOUND LANES.
POLICE SAY THE VEHICLE ROLLED INTO THE SOUTHBOUND LANES, BLOCKING TRAFFIC.
THE UNIDENTIFIED ADULT MALE DRIVER WAS TAKEN TO THE HOSPITAL WITH LIFE THREATENING INJURIES.
TRAFFIC WAS SLOWED FOR SEVERAL HOURS AS SIOUX CITY AND SGT. BLUFF POLICE, ALONG WITH STATE TROOPERS AND WOODBURY COUNTY DEPUTIES CLOSED LANES OF TRAFFIC TO CONDUCT THEIR ON SCENE INVESTIGATION.
Updated 850pm 9/29/25
——————————————————
TRAFFIC WAS BACKED UP MID AFTERNOON NEAR SGT. BLUFF FOLLOWING AN ACCIDENT ON INTERSTATE 29 NEAR THE REST STOP.
SOUTHBOUND TRAFFIC BETWEEN EXIT 141 (1ST STREET AND SIOUX GATEWAY AIRPORT) AND EXIT 135 (COUNTY ROAD D-51 NEAR SERGEANT BLUFF) WAS BLOCKED IN THE RIGHT LANE DUE TO A CRASH.
THERE’S NO WORD IF ANY INJURIES OCCURRED IN THE ACCIDENT.
MOTORISTS WERE EXPERIENCING A DELAY OF FIVE TO TEN MINUTES.
IOWA DOT TRAFFIC CAM PHOTO