LARSEN DROPS OUT OF 4TH DISTRICT CONGRESSIONAL RACE

ONE OF THE REPUBLICAN CANDIDATES RUNNING FOR IOWA’S 4TH DISTRICT CONGRESSIONAL NOMINATION HAS DROPPED OUT OF THE RACE.
KYLE LARSEN SAYS HE IS SUSPENDING HIS CAMPAIGN EFFECTIVE IMMEDIATELY.
HE SAYS HE WILL NOW PROVIDE INSIGHT ON AG ISSUES TO THE CHRIS MCGOWAN TEAM.
THE 32-YEAR-OLD LARSEN IS A 3RD GENERATION FARMER WHO HAD NEVER RUN FOR OFFICE BEFORE.
HE ENTERED THE RACE IN EARLY JULY AND SAYS “IT HAS BECOME CLEAR THAT MOUNTING A CAMPAIGN FOR THIS DISTRICT REQUIRES FAR MORE FUNDS AND TIME AWAY FROM FAMILY THAN HE CAN SPARE”.
LARSEN CURRENTLY SERVES AS HUMBOLDT COUNTY FARM BUREAU VOTING DELEGATE.
