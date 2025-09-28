TWO DEAD, FOUR HURT IN SATURDAY NIGHT TWO VEHICLE CRASH

TWO PEOPLE WERE KILLED AND FOUR OTHERS INJURED FOLLOWING A TWO VEHICLE COLLISION ON IOWA HIGHWAY 7 THREE MILES EAST OF MANSON SATURDAY NIGHT.
THE IOWA STATE PATROL SAYS A WESTBOUND CHEVY EXPRESS VAN DRIVEN BY 46 YEAR OLD WILFREDO MESA OF STORM LAKE CROSSED THE CENTER LINE OF THE HIGHWAY AND WAS STRUCK BY AN EASTBOUND SILVERADO DRIVEN BY 21 YEAR OLD CONNOR DARR OF MANSON, IOWA.
THE EXPRESS VAN ROLLED ON ITS SIDE UPON ENTERING A DITCH. WHILE THE SILVERADO ENTERED THE DITCH, STRUCK A UTILITY POLE AND CAME TO REST IN A FIELD.
TWO PASSENGERS IN MESA’S VAN, 26 YEAR OLD ALONDRA BRAVO AND 34 YEAR OLD JORGE PEREZ HECHAVARRIA, DIED FROM INJURIES SUSTAINED IN THE CRASH.
MESA, ALONG WITH 8 YEAR OLD LUIS BRAVO AND AND 46 YEAR OLD MARINA ESCALANTE WERE INJURED WITH ESCALANTE LIFE FLIGHTED TO IOWA METHODIST HOSPITAL.
THE STATE PATROL SAYS ESCALANTE, ALONDRA BRAVO AND LUIS BRAVO WERE SITTING ON RECENTLY PURCHASED PATIO FURNITURE IN THE VAN AND WERE NOT WEARING SAFETY BELTS.
THE OTHER DRIVER, CONNOR DARR, WAS TAKEN TO A FORT DODGE HOSPITAL WITH INJURIES.