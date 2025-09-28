SUSPECT CHARGED IN FATAL STABBING

SIOUX CITY POLICE HAVE ARRESTED A SUSPECT WHO HAS BEEN CHARGED IN A FATAL STABBING FRIDAY NIGHT IN THE 600 BLOCK OF 14TH STREET.
27-YEAR-OLD RICARDO RAMIREZ OF SIOUX CITY HAS BEEN CHARGED WITH FIRST DEGREE MURDER, AND IS BEING HELD AT THE WOODBURY COUNTY JAIL ON ONE MILLION DOLLARS BOND.
COURT DOCUMENTS STATE RAMIREZ AND THE ADULT MALE VICTIM WERE IN A VERBAL ARGUMENT WHEN THE DEFENDANT ALLEGEDLY PRODUCED A KNIFE AND STABBED THE VICTIM IN THE CHEST WHILE HE WAS SITTING DOWN.
POLICE AND FIRE RESCUE WERE CALLED TO THE SCENE AND THE VICTIM, WAS TAKEN TO UNITY POINT HOSPITAL WHERE HE DIED FROM HIS INJURIES.
RAMIREZ WAS LOCATED SATURDAY AND TAKEN INTO CUSTODY.