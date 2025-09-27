NAKASONE GIVES INSIGHT ON CYBER SECURITY

RETIRED GENERAL PAUL NAKASONE ENLIGHTENED THE CROWD AT THE SIOUXLAND CHAMBER’S ANNUAL DINNER THIS WEEK ON HOW DIGITAL TRANSFORMATION IS AFFECTING OUR COUNTRY.
HE SERVED AS THE COMMANDER OF U.S. CYBER COMMAND AND AS DIRECTOR OF THE NATIONAL SECURITY AGENCY FROM 2018 UNTIL HIS RETIREMENT IN 2024.
NAKASONE SAYS CHINA IS OUR MAIN OPPONENT IN THAT STRATEGIC COMPETITION.
HE CITES THE USE OF TIK TOK IN OUR COUNTRY AS AN EXAMPLE:
A.I. OR ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGY IS ADVANCING AT A RAPID PACE.
THAT’S A CONCERN IN SEVERAL AREAS INCLUDING PERSONAL RIGHTS OF INDIVIDUALS AND THE WORKS THEY HAVE CREATED.
NEW LAWS MAY BE NECESSARY TO PROTECT THOSE RIGHTS:
NAKASONE ALSO SUGGESTS THAT WE TURN OUR CELL PHONES OFF FOR AT LEAST TWO MINUTES EACH DAY TO HELP REDUCE THE THREAT OF HACKERS, AND TO USE A PASSWORD MANAGER.