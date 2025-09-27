A MAN IS DEAD FOLLOWING A FATAL STABBING FRIDAY NIGHT IN SIOUX CITY.
SIOUX CITY POLICE RESPONDED TO THE REPORT OF THE STABBING AT 9:36 P.M. IN THE 600 BLOCK OF 14TH STREET AND FOUND AN ADULT MALE VICTIM WITH A STAB WOUND TO THE UPPER BODY.
THE VICTIM WAS TAKEN BY SIOUX CITY FIRE RESCUE TO UNITY POINT HOSPITAL WHERE HE DIED FROM HIS INJURIES.
THE INCIDENT IS BEING INVESTIGATED AS A HOMICIDE.
NO SUSPECTS ARE CURRENTLY IN CUSTODY, AND THE INVESTIGATION REMAINS ONGOING.
THE IOWA STATE MEDICAL EXAMINERS OFFICE WILL CONDUCT AN AUTOPSY.
THE VICTIM’S IDENTITY IS BEING WITHHELD, PENDING NOTIFICATION OF NEXT OF KIN.
POLICE ENCOURAGE ANYONE WITH INFORMATION ABOUT THE INCIDENT TO CALLING THE NON-EMERGENCY LINE AT (712) 279-6960 OR THE CRIME STOPPERS LINE AT 712-258-TIPS (8477).