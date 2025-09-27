Home Local News DES MOINES SCHOOL SUPT. NOW HELD IN WOODBURY COUNTY JAIL

DES MOINES SCHOOL SUPT. NOW HELD IN WOODBURY COUNTY JAIL

THE SUPERINTENDENT OF DES MOINES PUBLIC SCHOOL DISTRICT IS NOW BEING HELD IN THE WOODBURY COUNTY LAW ENFORCEMENT CENTER JAIL.

54-YEAR-OLD IAN ANDRE ROBERTS WAS TRANSFERRED TO THE FACILITY LATE FRIDAY AFTERNOON.

HE WAS ARRESTED BY FEDERAL IMMIGRATION OFFICERS FRIDAY MORNING AFTER A PURSUIT IN DES MOINES.

A STATEMENT FROM ICE SAYS WHEN ROBERTS WAS ARRESTED, HE WAS IN POSSESSION OF A LOADED HANDGUN, $3000 IN CASH AND A FIXED BLADE HUNTING KNIFE.

ICE SAYS OFFICERS APPROACHED ROBERTS FRIDAY IN A TARGETED OPERATION, AND WHEN THEY APPROACHED HIS VEHICLE, HE SPED AWAY, LATER ABANDONING THE VEHICLE IN A WOODED AREA.

THE IOWA STATE PATROL ASSISTED IN FINDING AND APPREHENDING HIM.

FEDERAL AUTHORITIES SAY ROBERTS IS A CRIMINAL ILLEGAL ALIEN FROM GUYANA.

JACKIE NORRIS, CHAIR OF THE DES MOINES SCHOOL BOARD, SAYS ROBERTS HAD BEEN AN EDUCATOR IN OTHER STATES FOR 20 YEARS WHEN HE GOT A STATE LICENSE TO LEAD THE DES MOINES DISTRICT IN JULY OF 2023.

DMSUPT1 OC…..IS ACCURATE.” :08

AUTHORITIES SAY ROBERTS HAD AN OUTSTANDING WEAPONS POSSESSION CHARGE FROM FEBRUARY OF 2020.

THEY SAY HE ENTERED THE U.S. ON A STUDENT VISA IN 1999 AND WAS GIVEN A FINAL ORDER OF REMOVAL BY AN IMMIGRATION JUDGE IN MAY OF 2024.

