SUPERPAC TO BACK MCGOWAN’S CONGRESSIONAL BID

OFFICIALS WHO HAVE BEEN INVOLVED WITH PRESIDENT DONALD TRUMP’S POLITICAL OPERATION ARE REPORTEDLY SUPPORTING CHRIS MCGOWAN’S CAMPAIGN FOR THE REPUBLICAN NOMINATION FOR IOWA’S 4TH DISTRICT CONGRESSIONAL SEAT.
TIM SALER, BLAISE HAZELWOOD AND JUSTON JOHNSON, ALL PARTNERS AT GRASSROOTS TARGETING, WILL RUN THE IOWA ALWAYS SUPER PAC BACKING MCGOWAN, AS HE RUNS FOR THE HOUSE SEAT VACATED BY CONGRESSMAN RANDY FEENSTRA, WHO IS RUNNING FOR GOVERNOR OF IOWA.
MCGOWAN IS THE PRESIDENT OF THE SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE:
SALER RAN THE DATA TEAM FOR TRUMP’S 2024 PRESIDENTIAL CAMPAIGN, WHILE HAZELWOOD AND JOHNSON ARE BOTH FORMER POLITICAL DIRECTORS AT THE REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE.
JOHNSON ALSO RAN IOWA FOR TRUMP’S CAMPAIGN IN 2016.
THE SUPER PAC REGISTERED WITH THE F-E-C IN JULY:
TRUMP POLLSTERS DAVID LEE AND TRAVIS TUNIS OF THE FIRM FABRIZIO, LEE & ASSOCIATES WILL RUN POLLING FOR THE GROUP.