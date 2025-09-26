ERNST & NOEM TO TAKE PART IN ANNUAL IOWA ROAST AND RIDE

U.S. SENATOR JONI ERNST WILL BE JOINED BY HOMELAND SECURITY SECRETARY KRISTI NOEM ON THIS YEAR’S ANNUAL IOWA ROAST AND RIDE IN DES MOINES AT THE IOWA STATE FAIRGROUNDS.
NOEM WILL BE RIDING WITH ERNST IN THE VETERAN’S MOTORCYCLE RIDE.
THIS YEAR’S MOTORCYCLE RIDE WILL SUPPORT THE BLUE STAR MOTHERS OF IOWA.
SPEAKERS JOINING ERNST AT THE EVENT INCLUDE GOVERNOR KIM REYNOLDS, SENATOR CHUCK GRASSLEY, AND REPRESENTATIVES ASHLEY HINSON, MARIANNETTE MILLER-MEEKS, AND RANDY FEENSTRA.
TICKETS TO THE HOG ROAST AND RALLY ARE FREE TO THE PUBLIC.
MORE INFORMATION CAN BE FOUND ONLINE AT IOWASROASTANDRIDE.COM.