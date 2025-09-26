BIRD FLU CONFIRMED IN PARTS OF IOWA

IOWA D-N-R STATE WILDLIFE VETERINARIAN RACHEL RUDEN SAYS THEY’RE MONITORING REPORTS OF SICK AND DEAD WILD BIRDS WITH THE CLASSICAL SIGNS OF AVIAN INFLUENZA.
THERE HAVE BEEN SPORADIC ISOLATED CASES IN CENTRAL AND NORTH-CENTRAL IOWA. AND ELEVATED ACTIVITY IN THE DUBUQUE AREA.
RUDEN SAYS THEY CAN’T EXPLAIN WHY THESE SPECIFIC AREAS ARE SEEING THE UPTICK.
RUDEN SAYS THERE COULD HAVE BEEN A LOCAL FACTOR, LIKE A STORM, THAT FORCED THE INFECTED BIRDS TO LAND IN THOSE AREAS.
THE BIRDS HAVE BEEN MOSTLY CANADIAN GEESE AND DUCKS LIKE TEAL, MALLARDS AND WOOD DUCKS THAT FLOAT ON THE WATER.
SHE SAYS THE DISEASE DOESN’T FLOURISH IN THE WARMER SUMMER WEATHER AND THE THINGS THEY ARE NOW SEEING ARE WARNING SIGNALS FOR DOMESTIC POULTRY PRODUCERS TO BE READY:
RUDEN SAYS ANYONE WHO SEES DEAD BIRDS OR BIRDS ACTING STRANGELY SHOULD REPORT IT TO THEIR LOCAL CONSERVATION OFFICE.
RADIO IOWA/ Iowa DNR photo