THREE CHILDREN REMOVED FROM PLYMOUTH COUNTY HOME WHERE 111 DOGS WERE RESCUED

THE PLYMOUTH COUNTY SHERIFF HAS RELEASED MORE INFORMATION ABOUT CONDITIONS AT A RURAL PROPERTY WHERE 111 DOGS WERE SEIZED ON TUESDAY, OF THIS WEEK.
AUTHORITIES SAY UNSAFE LIVING CONDITIONS AT THE UNIDENTIFIED PROPERTY ALSO RESULTED IN THE REMOVAL OF THREE CHILDREN FROM THE RESIDENCE LAST THURSDAY, SEPTEMBER 18TH.
THOSE CHILDREN WERE PLACED IN THE CARE OF THE IOWA DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES.
AIR SAMPLES TAKEN AT THE PROPERTY REVEALED HIGH AMOUNTS OF AMMONIA INSIDE THE RESIDENCE AND OTHER BUILDINGS.
THE RESIDENCE HAD TO BE VENTILATED SO WORKERS COULD REMOVE THE DOGS FROM THE HOME.
THE SHERIFF’S INVESTIGATION IN THE CASE IS CONTINUING.