SIOUX CITY MAN SENTENCED TO OVER 28 YEARS IN PRISON

A SIOUX CITY MAN TIED TO A MEXICAN DRUG CARTEL HAS BEEN SENTENCED TO MORE THAN 28 YEARS IN FEDERAL PRISON.
56-YEAR-OLD FREDDIE SUMMERVILLE RECEIVED THE PRISON TERM AFTER A MARCH 11TH GUILTY PLEA TO TWO COUNTS OF A SIX-COUNT INDICTMENT.
THOSE CHARGES WERE CONSPIRACY TO DISTRIBUTE METHAMPHETAMINE AND FENTANYL AND POSSESSION OF A FIREARM DURING AND IN FURTHERANCE OF DRUG TRAFFICKING.
CASE EVIDENCE REVEALED SUMMERVILLE WAS PART OF A MEXICO AND CALIFORNIA BASED CONSPIRACY THAT WAS RESPONSIBLE FOR DISTRIBUTING APPROXIMATELY 100 POUNDS OF METH AND AT LEAST A POUND OF FENTANYL IN THE SIOUX CITY AREA.
SUMMERVILLE WAS SENTENCED IN SIOUX CITY BY U.S. DISTRICT COURT JUDGE LEONARD STRAND TO 340 MONTHS’ IMPRISONMENT.
SUMMERVILLE IS BEING HELD IN THE U.S.MARSHAL’S CUSTODY UNTIL HE CAN BE TRANSPORTED TO A FEDERAL PRISON.