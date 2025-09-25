Home Local News SEARCH FOR MISSING BLENCOE, IOWA MAN ENDS

SEARCH FOR MISSING BLENCOE, IOWA MAN ENDS

THE WASHINGTON COUNTY, NEBRASKA SHERIFF’S OFFICE HAS RELEASED THE IDENTITY OF THE PERSON WHOSE BODY WAS RECOVERED FROM THE MISSOURI RIVER MONDAY AFTERNOON.

THE SHERIFF OFFICE CONFIRMED IN A RELEASE THAT COLE BOYNTON OF BLENCOE, IOWA WAS THE VICTIM.

BOYNTON, WENT MISSING ON MAY 24TH WHILE BOATING NEAR THE HUFF WARNER ACCESS AREA AFTER HIS BOAT COLLIDED WITH A BARGE IN THE MISSOURI RIVER.

WITNESSES SAW BOYNTON JUMP FROM THE BOAT INTO THE RIVER JUST BEFORE VTHE COLLISION HAPPENED.

NO OTHER DETAILS HAVE BEEN RELEASED.

