SC FIRE RESCUE RECEIVES PROPANE RESPONSE KIT

SIOUX CITY FIRE RESCUE’S REGIONAL HAZMAT TEAM HAS BEEN PRESENTED WITH A PROPANE RESPONSE FLARE AND VALVE KIT.
REPRESENTATIVES FROM SAPP BROTHERS PETROLEUM, CENTRAL VALLEY AG, GAS EQUIPMENT COMPANY AND NEW COOPERATIVE INC. WERE PRESENT IN SUPPORT OF THE PROJECT.
A PROPANE FLARE KIT IS A PORTABLE SYSTEM DESIGNED TO SAFELY BURN OFF EXCESS OR UNWANTED PROPANE VAPOR OR LIQUID FROM A CONTAINER, RATHER THAN SIMPLY VENTING IT INTO THE ATMOSPHERE.
THE CONTROLLED COMBUSTION IS SAFER FOR THE ENVIRONMENT AS IT CONVERTS PROPANE TO LESS HARMFUL BYPRODUCTS AND HELPS MANAGE A DANGEROUS SITUATION.
THE DONATION PROJECT WAS INITIATED BY THE IOWA PROPANE GAS ASSOCIATION FOR HAZMAT UNITS IN IOWA.
THE GOAL IS FOR IOWA TO BE THE THIRD STATE IN THE NATION WITH ALL HAZMAT UNITS OUTFITTED WITH THE NECESSARY PROPANE EQUIPMENT TO BE SUCCESSFUL.