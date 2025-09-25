ONE INJURED IN HWY 75 CAR VS SEMI ACCIDENT

ONE PERSON WAS INJURED IN A COLLISION BETWEEN A CAR AND A SEMI THURSDAY MORNING IN THE 3300 BLOCK OF LEWIS BOULEVARD/ HIGHWAY 75 NORTH.
SIOUX CITY POLICE SAY THE CAR WAS DRIVING ACROSS LEWIS BLVD FROM A SIDE STREET WHEN THE NORTHBOUND SEMI ON LEWIS BOULEVARD STRUCK THE CAR ON THE DRIVER’S SIDE.
THE ADULT MALE DRIVER WAS THE ONLY OCCUPANT OF THE CAR, AND WAS TAKEN TO A LOCAL HOSPITAL WITH LIFE-THREATENING INJURIES.
THE SEMI DRIVER WAS UNINJURED.
THE INITIAL INVESTIGATION INDICATES THE CAR FAILED TO WAIT AT A STOP SIGN BEFORE ENTERING THE BUSY FOUR LANE ROAD.
POLICE SAY NO CHARGES HAVE BEEN FILED AND THE ACCIDENT REMAINS UNDER INVESTIGATION.