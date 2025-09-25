NAKASONE TO KEYNOTE CHAMBER DINNER

THE 2025 SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE’S 39TH ANNUAL DINNER TAKES PLACE THIS EVENING IN SIOUX CITY AT THE SIOUX CITY CONVENTION CENTER..
KEYNOTING THE EVENT IS GENERAL PAUL NAKASONE, WHO SERVED AS THE COMMANDER OF U.S. CYBER COMMAND AND AS DIRECTOR OF THE NATIONAL SECURITY AGENCY FROM 2018 UNTIL HIS RETIREMENT IN 2024.,
DAN HOLZRICHTER, CHAIRMAN OF THE CHAMBER’S BOARD OF DIRECTORS, SAYS NAKASONE IS RECOGNIZED AS ONE OF THE TOP EXPERTS IN CYBERSECURITY AND INFORMATION WARFARE AND HELPED GROW U.S. CYBER COMMAND INTO A WORLD-CLASS FORCE:
NAKASONE4 OC…INTO THIS BUSINESS. :13
THE RETIRED FOUR STAR GENERAL IS A MINNESOTA NATIVE WHO CURRENTLY SERVES AS THE FOUNDING DIRECTOR OF VANDERBILT UNIVERSITY’S NATIONAL SECURITY INSTITUTE.