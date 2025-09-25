GOMEZ HONORED AT ANNUAL CHAMBER DINNER

THE 2025 SIOUXLAND CHAMBER OF COMMERCE’S 39TH ANNUAL DINNER TOOK PLACE THURSDAY NIGHT AT THE SIOUX CITY CONVENTION CENTER.
THE ANNUAL W. EDWARDS DEMING LEADERSHIP AND ENTREPRENEURIAL EXCELLENCE AWARD WAS PRESENTED TO SOUTH SIOUX CITY BUSINESSMAN MAN TONY GOMEZ.
GOMEZ OPERATES A PALLET COMPANY IN DAKOTA COUNTY AND HAS ALSO SERVED AS A DAKOTA COUNTY COMMISSIONER.
GENERAL PAUL NAKASONE, WHO SERVED AS THE COMMANDER OF U.S. CYBER COMMAND AND DIRECTOR OF THE NATIONAL SECURITY AGENCY FROM 2018 UNTIL 2024. WAS THE FEATURED SPEAKER.
HE SPOKE ABOUT CYBER THREATS, HOW AMERICA SHOULD BE WARY OF CHINA, THE RISING IMPACT OF A-I, AND WHAT THINGS WE SHOULD DO TO BETTER PROTECT OUR PRIVATE INFORMATION, COMPUTERS AND CELL PHONES.
BEN HOWARD WAS NAMED THE CHAMBER’S AMBASSADOR OF THE YEAR.
CASEY MILLS WAS NAMED AS THE NEW CHAIRMAN OF THE CHAMBER’S BOARD OF DIRECTORS, REPLACING DAN HOLZRICHTER.