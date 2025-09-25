F-A-A GRANTS MORNINGSIDE PILOT INSTRUCTION HOURS APPROVAL

MORNINGSIDE UNIVERSITY’S AVIATION DEPARTMENT HAS RECEIVED FEDERAL AVIATION ADMINISTRATION APPROVAL OF ITS RESTRICTED AIRLINE TRANSPORT PILOT CERTIFICATION PATHWAY.
THAT MEANS MORNINGSIDE GRADUATES QUALIFY FOR AIRLINE PILOT POSITIONS WITH REDUCED FLIGHT-HOUR REQUIREMENTS, CREATING A DIRECT ADVANTAGE IN ONE OF THE NATION’S MOST IN-DEMAND CAREER FIELDS.
THE APPROVAL FOLLOWS MORNINGSIDE’S FULL F-A-A PART 141 PILOT SCHOOL CERTIFICATION IN MAY OF THIS YEAR.
GRADUATES OF MORNINGSIDE’S BACHELOR OF SCIENCE IN PROFESSIONAL FLIGHT MAY NOW APPLY FOR THEIR AIRLINE TRANSPORT PILOT CERTIFICATE WITH 1,000 FLIGHT HOURS RATHER THAN THE TRADITIONAL 1,500.
MORNINGSIDE PARTNERS WITH ORACLE AVIATION FOR TRAINING AT SIOUX GATEWAY AIRPORT IN A TOWERED AIRPORT ENVIRONMENT THAT BLENDS CLASSROOM LEARNING WITH REAL-WORLD FLIGHT EXPERIENCE.