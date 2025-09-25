COURT ORDER ALLOWS HOOK TO RETURN TO USD

A FEDERAL JUDGE IS ALLOWING UNIVERSITY OF SOUTH DAKOTA PROFESSOR MICHAEL HOOK BACK IN THE CLASSROOM FOR NOW, AFTER GRANTING HIS REQUEST FOR A TEMPORARY RESTRAINING ORDER.
HOOK SUED THE BOARD OF REGENTS AND USD, ARGUING HE WAS PLACED ON LEAVE OVER A FACEBOOK POST ABOUT CHARLIE KIRK THAT SHOULD BE PROTECTED UNDER FREE SPEECH.
THE JUDGE RULED THERE WASN’T ENOUGH EVIDENCE THE POST DISRUPTED UNIVERSITY OPERATIONS.
HOOK’S CASE MOVES FORWARD WITH A HEARING SET FOR OCTOBER 8TH.
HIS POST SPARKED OUTRAGE FROM STATE LEADERS, AND UNIVERSITY OFFICIALS SAID THEY INTEND TO TERMINATE HIS EMPLOYMENT.
HOOK HAS TAUGHT AT USD FOR NEARLY 20 YEARS.