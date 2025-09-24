OVER 100 DOGS RESCUED IN PLYMOUTH COUNTY

IOWA’S LARGEST NON-PROFIT ANIMAL SHELTER TACKLED ONE OF ITS BIGGEST RESCUE EFFORTS IN YEARS IN NORTHWEST IOWA ON TUESDAY.
THE ANIMAL RESCUE LEAGUE OF IOWA ROUNDED UP AND REMOVED MORE THAN ONE-HUNDRED DOGS FROM A PROPERTY IN PLYMOUTH COUNTY.
K-C ROUTOS, THE LEAGUE’S DIRECTOR OF DEVELOPMENT AND COMMUNICATIONS, SAYS IT WAS A MAJOR OPERATION TO SAFELY HOUSE AND TRANSPORT SO MANY ANIMALS ALMOST FOUR HOURS TO THEIR HEADQUARTERS IN DES MOINES.
MEMBERS OF THE RESCUE LEAGUE’S TRAINED MEDICAL STAFF ARE CARING FOR EACH DOG, ADMINISTERING VACCINATIONS, AND WORKING TO GET THEM HEALTHY.
IT’S HOPED SOME OF THE DOGS WILL SOON BE WELL ENOUGH TO BE PUT UP FOR ADOPTION.
THE SHELTER IS APPEALING TO IOWANS FOR HELP, BOTH THROUGH FINANCIAL DONATIONS AND ENCOURAGING PEOPLE TO BECOME PET PARENTS.
THE ANIMAL RESCUE LEAGUE RECEIVES NO STATE, FEDERAL, OR UNITED WAY FUNDING, SO IT RELIES HEAVILY ON COMMUNITY SUPPORT.
photo courtesy Animal Rescue League