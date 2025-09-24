MORNINGSIDE STUDENTS GO “INTO THE STREETS”

STUDENTS AND STAFF FROM MORNINGSIDE UNIVERSITY LENT A HELPING HAND TO OVER SIX DOZEN LOCAL AGENCIES WEDNESDAY.
JUNIOR ALICE MAHONEY IS ONE OF THE STUDENT ORGANZIERS FOR THE UNIVERSITY’S 19TH ANNUAL INTO THE STREETS EFFORT:
AROUND 750 STUDENTS AND 75 FACULTY MEMBERS TOOK PART IN THE EVENT, REPRESENTING THE MUSTANG’S ATHLETIC TEAMS, STUDENT ORGANIZATIONS, ACADEMIC CLASSES, AND INTERNSHIP PROGRAMS.
THEY TAKE ON A WIDE VARIETY OF TASKS HELPING ALL AGES FROM YOUNG CHILDREN TO SENIOR CITIZENS:
THIS YEAR’S INTO THE STREETS FOCUSED ON THE SERVICE OF FIRST RESPONDERS AND HEALTHCARE WORKERS, IN
COMMEMORATION OF 9/11 THAT INCLUDED A BREAKFAST WITH MILITARY VETERANS AT THE ELK’S CLUB.
MAHONEY’S GROUP OF STUDENTS WAS AT POLICE HEADQUARTERS CLEANING UP SQUAD CARS WHERE THEY WERE ASSISTED BY MORNINGSIDE INTERIM PRESIDENT CHAD BENSON:
OTHER LOCATIONS WHERE THE STUDENTS MADE AN IMPACT INCLUDED UNITYPOINT HOSPITAL, THE JUNE E. NYLEN CANCER CENTER, THE LOCAL RONALD MCDONALD HOUSE, THE SOUP KITCHEN, AND THE BOYS & GIRLS CLUB.