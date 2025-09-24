FOOD BANK RECEIVES TWO DOZEN PALLETS OF CHIPS & SNACKS

A SEMI TRAILER LOADED WITH MANY FAVORITE SNACK FOODS SHOWED UP AT THE FOOD BANK OF SIOUXLAND WEDNESDAY MORNING
VALERIE PETERSEN OF THE FOOD BANK SAYS THEY RECEIVED DORITOS, LAYS AND RUFFLES POTATO CHIPS, TOSTITOS, CHEETOS, ROLD GOLD PRETZELS, AND MORE:
FRITO LAY’S DONATION IS PART OF THEIR EMPLOYEE APPRECIATION WEEK.
PETERSEN SAYS THE AGENCIES AND PEOPLE THE FOOD BANK SERVES DEFINITELY APPRECIATE THE DONATION:
FOOD BANK SHELVES IN WATERLOO AND RAPID CITY ALSO EACH RECEIVED 24 PALLETS OF PRODUCT.