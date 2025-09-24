Home Local News ALONS TO SEEK 2ND TERM IN IOWA SENATE

ALONS TO SEEK 2ND TERM IN IOWA SENATE

Woody Gottburg
STATE SENATOR KEVIN ALONS HAS ANNOUNCED HE WILL SEEK A SECOND TERM IN THE IOWA LEGISLATURE.
ALONS IS A REPUBLICAN WHO IS A STRONG PROPONENT OF THE U.S.CONSTITUTION:

ALONS IS A VETERAN WHO SERVED 29 YEARS IN THE US MILITARY AND IS A CONSERVATIVE WHO BELIEVES IN FAMILY VALUES:

THOSE VALUES INCLUDED SIDING WITH LANDOWNERS IN THE STATE OPPOSED TO HAVING THEIR PROPERTY POSSIBLY TAKEN BY EMINENT DOMAIN FOR A CARBON PIPELINE PROJECT.

ALONS REPRESENTS DISTRICT 7, WHICH IS MADE UP OF MONONA, MOST OF WOODBURY, AND PARTS OF PLYMOUTH AND CHEROKEE COUNTIES.

