GROUNDBREAKING FOR NEW ARMY NATIONAL GUARD MAINTENANCE FACILITY

GROUNDBREAKING TOOK PLACE TUESDAY IN SIOUX CITY FOR A NEW IOWA ARMY NATIONAL GUARD VEHICLE MAINTENANCE SHOP,
JOHN PERKINS IS THE GUARD’S CONSTRUCTION AND FACILITIES OFFICER OVERSEEING THE 13.8 MILLION DOLLAR, 25-THOUSAND SQUARE FOOT PROJECT AT THE SIOUX CITY ARMORY TO REPLACE A 72 YEAR OLD BUILDING THAT MODERN VEHICLES CAN’T BE SERVICED IN:
MAJOR GENERAL STEPHEN OSBORN, THE ADJUTANT GENERAL OF THE IOWA NATIONAL GUARD, SAYS THE FEDERALLY FUNDED PROJECT IS IMPORTANT FOR ALL OF THE GUARD UNITS IN THIS AREA OF THE STATE:
U.S. SENATOR JONI ERNST, WHO SERVES ON THE SENATE’S ARMED SERVICES COMMITTEE, ATTENDED THE GROUNDBREAKING.
KEY FEATURES OF THE FACILITY INCLUDE DRIVE-THROUGH MAINTENANCE BAYS FOR IMPROVED EFFICIENCY, ENERGY-SMART SYSTEMS, INCLUDING GEOTHERMAL HEATING AND A BACKUP GENERATOR AND THE CAPACITY TO SUPPORT UP TO 18 MECHANICS, NEARLY DOUBLING CURRENT STAFFING.
ERNST IS ALSO CONTINUING TO WORK TO OBTAIN RUNWAY EXPANSION FUNDING FOR THE 185TH AIR NATIONAL GUARD REFUELING WING LOCATED NEXT TO THE ARMY GUARD:
THE CONSTRUCTION OF THE NEW MAINTENANCE BUILDING HAS AN 18 MONTH TIMELINE.