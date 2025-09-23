EVERIST RETIRES AS SC SYMPHONY BOARD PRESIDENT

THE SIOUX CITY SYMPHONY’S BOARD OF DIRECTORS HAS ANNOUNCED THE RETIREMENT OF 11-YEAR BOARD
PRESIDENT, JULIET EVERIST.
HER 11-YEAR TENURE AS PRESIDENT OF THE SYMPHONY BOARD MARKS THE LONGEST PERIOD OF CONTINUOUS
SERVICE IN THIS ROLE OF THE SYMPHONY’S 110-YEAR HISTORY.
EVERIST’S MUSICAL BACKGROUND AS A HARPIST AND PIANIST AS WELL AS HER BUSINESS BACKGROUND GUIDED THE SYMPHONY ARTISTICALLY AS WELL AS FINANCIALLY, AND SUPPORTED THE VISION OF MUSIC DIRECTOR, RYAN HASKINS.
SHE HELPED DEVELOP THE YOUTH SYMPHONY ORCHESTRA AND BACKED THE VISION TO CREATE THE GILCHRIST MUSIC EDUCATION CENTER.
RICHARD KUNZ WILL SUCCEED EVERIST AS THE NEW PRESIDENT OF THE SIOUX CITY SYMPHONY BOARD OF DIRECTORS.
HE HAS SERVED ON THE EXECUTIVE COMMITTEE OF THE SYMPHONY’S BOARD OF DIRECTORS FOR THE PAST FOUR YEARS.