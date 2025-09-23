ERNST SAYS TEMPORARY GOVT. SHUTDOWN WOULD BE COSTLY

U.S. SENATOR JONI ERNST SAYS SHE IS HOPEFUL CONGRESS CAN AVOID A GOVERNMENT SHUTDOWN AND PASS A CONTINUING RESOLUTION TO KEEP FUNDING IN PLACE FOR ALL AGENCIES TO CONTINUING OPERATING.
SHE COMMENTED ON DEMOCRATIC MINORITY LEADER CHUCK SCHUMER’S THREAT TO LET A SHUTDOWN HAPPEN IF A CHANGES AREN’T MADE TO A HOUSE PASSED BILL TO FUND THE GOVERNMENT:
ERNST SAYS TALKS WILL RAMP BACK UP IN LESS THAN A WEEK:
ERNST SAYS THAT A SHUTDOWN, EVEN TEMPORARILY, WOULD BE COSTLY:
THE GOVERNMENT WILL SHUTDOWN SEPTEMBER 30TH WITHOUT A NEW FUNDING DEAL.
A FUNDING BILL NEEDS 60 VOTES TO PASS THE SENATE.