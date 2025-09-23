Home Local News ERNST SAYS TEMPORARY GOVT. SHUTDOWN WOULD BE COSTLY

ERNST SAYS TEMPORARY GOVT. SHUTDOWN WOULD BE COSTLY

U.S. SENATOR JONI ERNST SAYS SHE IS HOPEFUL CONGRESS CAN AVOID A GOVERNMENT SHUTDOWN AND PASS A CONTINUING RESOLUTION TO KEEP FUNDING IN PLACE FOR ALL AGENCIES TO CONTINUING OPERATING.

SHE COMMENTED ON DEMOCRATIC MINORITY LEADER CHUCK SCHUMER’S THREAT TO LET A SHUTDOWN HAPPEN IF A CHANGES AREN’T MADE TO A HOUSE PASSED BILL TO FUND THE GOVERNMENT:

SHUTDOWN5 OC……COME TOGETHER. :18

ERNST SAYS TALKS WILL RAMP BACK UP IN LESS THAN A WEEK:

ERNST SAYS THAT A SHUTDOWN, EVEN TEMPORARILY, WOULD BE COSTLY:

ERNST SAYS THAT A SHUTDOWN, EVEN TEMPORARILY, WOULD BE COSTLY:

SHUTDOWN7 OC……FOR OUR TAXPAYERS. :16

THE GOVERNMENT WILL SHUTDOWN SEPTEMBER 30TH WITHOUT A NEW FUNDING DEAL.

A FUNDING BILL NEEDS 60 VOTES TO PASS THE SENATE.

