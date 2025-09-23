Home Local News BIRD WARNS OF NEW WAYS VAPING IS TAKING PLACE BY YOUNG PEOPLE

IOWA ATTORNEY GENERAL BRENNA BIRD SAYS VAPING IS BECOMING A BIGGER PROBLEM FOR YOUNG PEOPLE IN THE STATE:

VAPES1 OC….FOR THEIR HEALTH. :16

SHE ENCOURAGES PARENTS TO TALK WITH THEIR CHILDREN ABOUT THE DANGERS OF ADDICTION FROM VAPING:

VAPES3 OC……TALK WITH THEIR KIDS. :20

BIRD IS LEADING A BIPARTISAN COALITION OF 28 STATES TO DEFEND NORTH CAROLINA’S LAW PROTECTING CHILDREN FROM ILLEGAL CHINESE VAPES;

VAPES2 OC….FROM CHINA. :22

IN A FILING WITH THE U.S. COURT OF APPEALS, ATTORNEY GENERAL BIRD SUPPORTS NORTH CAROLINA’S VAPE REGISTRY LAW THAT LISTS THE FDA-APPROVED VAPE AND E-CIGARETTE PRODUCTS THAT CAN BE LEGALLY SOLD IN THE STATE, PROTECTING CONSUMERS FROM UNREGULATED PRODUCTS.

NEBRASKA AND SOUTH DAKOTA ARE AMONG OTHER STATES THAT HAVE JOINED IN THE BRIEF.

