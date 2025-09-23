BARGATZE SHOW SETS RECORD AT EVENTS CENTER

LAST THURSDAY, SEPTEMBER 18TH, NATE BARGATZE MADE HISTORY DURING HIS PERFORMANCE AT THE TYSON EVENTS CENTER. PERFORMING TO A CROWD OF NEARLY 7,000 FANS,
HE ACHIEVED THE HIGHEST TICKET-GROSSING COMEDY SHOW IN THE VENUE’S HISTORY.
AMADA CONTRERAS SAPPINGFIELD, OVG’S DIRECTOR OF MARKETING, SAYS “EXPERIENCING NEARLY 7,000 PEOPLE LAUGHING TOGETHER UNDER ONE ROOF WAS INCREDIBLE AND SHOWS THE STRENGTH OF OUR COMMUNITY AND THE IMPORTANCE OF LIVE EVENTS IN SIOUXLAND.”
BARGATZE’S COMEDY IS CALLED “CLEAN AND RELATABLE”, EVIDENT IN HIS 15 APPEARANCES ON THE TONIGHT SHOW WITH JIMMY FALLON, THE MOST APPEARANCES BY ANY COMEDIAN.
HE HAS ALSO APPEARED ON CONAN FOUR TIMES AND ON LATE NIGHT WITH SETH MEYERS AND THE LATE LATE SHOW WITH JAMES CORDEN.