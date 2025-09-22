NAIG TALKS SIOUX HONEY & BEE HEALTH EFFORTS ON SIOUX CITY VISIT

IOWA SECRETARY OF AGRICULTURE MIKE NAIG WAS IN SIOUX CITY MONDAY, VISITING THE SIOUX HONEY ASSOCIATION WHERE HE MET WITH COMPANY LEADERSHIP AND TOURED THE PLANT THAT MAKES SUE BEE HONEY:
BEE COLONY HEALTH IS A CONCERN, NOT JUST IN IOWA, BUT ACROSS THE COUNTRY:
NAIG SAYS IOWA HAS A “BEE CHECK ” PROGRAM DESIGNED TO PROTECT THOSE HIVES FROM PESTICIDES AND OTHER HAZARDS:
NAIG ALSO MADE REMARKS TO A JOINT NATIONAL CONFERENCE HOSTED IN SIOUX CITY FOR THE NATIONAL ASSOCIATION OF RURAL REHABILITATION CORPORATIONS AND THE NATIONAL COUNCIL OF STATE AG FINANCE PROGRAMS