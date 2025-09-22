LOCAL HOMELESS PREVENTION GRANTS ANNOUNCED

THE IOWA FINANCE AUTHORITY HAS AWARDED OVER ONE-POINT THREE MILLION DOLLARS TO IMPROVE HOMELESSNESS PREVENTION EFFORTS ACROSS THE STATE.
THE SIOUXLAND COALITION TO END HOMELESSNESS RECEIVED $104,000 FOR WOODBURY COUNTY.
THE FAMILY CRISIS CENTERS IN SIOUX CENTER, RECEIVED $65,000 FROM THE FUND,
THAT MONEY WILL BE USED OVER A TEN-COUNTY AREA IN NORTHWEST IOWA, INCLUDING PLYMOUTH, SIOUX, LYON, AND OSCEOLA COUNTIES.
THE FUNDING CAME FROM THE NEW IOWA HOMELESSNESS PREVENTION FUND.
THE PROGRAM IS DESIGNED TO HELP IOWANS THAT ARE AT RISK OF LOSING HOUSING WITH ASSISITANCE SUCH AS SHORT-TERM FINANCIAL AID, LANDLORD MEDIATION, AND CASE MANAGEMENT.
