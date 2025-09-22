FOOD BANK RECEIVES MAJOR DONATION FROM PERDUE FOODS

SEPTEMBER IS ‘HUNGER ACTION MONTH” AND THE FOOD BANK OF SIOUXLAND HAS RECEIVED 80,000 POUNDS OF CHICKEN AS PART OF PERDUE FARMS’ “FILL THE FOOD GAP” INITIATIVE.
THE NEW PROGRAM IS DESIGNED TO ADDRESS THE GROWING CRISIS OF FOOD INSECURITY BOTH IN IOWA AND NATIONWIDE.
JACOB WANDERSCHEID, EXECUTIVE DIRECTOR OF THE FOOD BANK OF SIOUXLAND, SAYS PERDUE FARMS’ DONATION AND ONGOING SUPPORT WILL BE INCREDIBLY IMPACTFUL IN ADDRESSING THE FOOD GAP ACROSS THEIR 11-COUNTY SERVICE AREA:
THE FOOD BANK OF SIOUXLAND IS SEEING A 10 PERCENT INCREASE IN THE NUMBER OF PEOPLE LOOKING FOR FOOD ASSISTANCE.
LOCALLY, 1 IN 9 INDIVIDUALS AND 1 IN 5 CHILDREN ARE CONSIDERED FOOD INSECURE THROUGHOUT THEIR SERVICE AREA:
THE PROTEIN PROVIDED TO THE FOOD BANK OF SIOUXLAND WILL BE DISTRIBUTED THROUGH ITS NETWORK OF LOCAL PANTRIES, SOUP KITCHENS, AND COMMUNITY PROGRAMS, DIRECTLY BENEFITING AREA RESIDENTS.
KSCJ file photo