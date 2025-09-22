ERNST EXPLAINS DECISION TO NOT SEEK 3RD TERM

U-S SENATOR JONI ERNST SAYS HER DECISION NOT TO RUN FOR REELECTION IS THE RIGHT ONE, FOR SEVERAL REASONS.
SHE SPOKE WITH RADIO IOWA THIS WEEKEND AND BROUGHT UP HER 2014 CAMPAIGN PLEDGE TO SERVE NO MORE THAN TWO TERMS IN THE U.S. SENATE.
NOTRUN1 OC……..HONOR THEIR COMMITMENTS.” :17
ERNST SAYS HER DAUGHTER WAS HER MAIN SOUNDING BOARD AS SHE WRESTLED WITH THE DECISION.
NOTRUN2 OC…….WEIGHED IN THERE.” :12
ERNST SAYS SHE WANTS TO SPEND MORE TIME WITH HER AGING PARENTS.
NOTRUN3 OC……….MY SON-IN-LAW.” :24
ERNST, WHO IS 55, RETIRED FROM THE IOWA NATIONAL GUARD A DECADE AGO.
SHE SAYS SHE LEARNED DURING HER 22-YEAR MILITARY CAREER THAT THERE ARE OTHER PEOPLE WHO ARE PREPARED TO DO THE WORK.
NOTRUN4 OC……WILL BE FINE.” ;17
ERNST SAID. THE U-S SENATE’S REPUBLICAN LEADER AND OTHER TOP REPUBLICAN HAD BEEN ENCOURAGING HER TO RUN.
NOTRUN5 OC…….:WE’RE GOOD AGAIN.” :13
ERNST WILL HOST HER FINAL “ROAST AND RIDE” FUNDRAISER FOR VETERANS GROUPS ON OCTOBER 11TH.
RADIO IOWA