RICKETTS OFFICIALLY LAUNCHES REELECTION CAMPAIGN FOR U.S. SENATE

U.S. SENATOR PETE RICKETTS OFFICIALLY LAUNCHED HIS CAMPAIGN FOR RE-ELECTION ON SUNDAY, PLEDGING TO CONTINUE DELIVERING WINS FOR NEBRASKANS.
RICKETTS’ CAMPAIGN HAS RECEIVED THE BACKING OF PRESIDENT DONALD TRUMP.
THE FORMER NEBRASKA GOVERNOR RELEASED A STATEMENT SAYING HE HAS WORKED WITH PRESIDENT TRUMP TO HELP FAMILIES KEEP MORE OF THEIR PAYCHECKS, KEEP OUR COMMUNITIES SAFE, AND STRENGTHEN OUR DEFENSE AGAINST COMMUNIST CHINA.
RICKETTS ADDED SAYS HE IS “RUNNING TO CONTINUE DELIVERING FOR NEBRASKANS.”